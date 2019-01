Zverev krijgt derde ronde niet cadeau

Welke titelkandi­daat in de eerste divisie heeft de beste statistie­ken?

10:08 Niet eerder is de hunker naar promotie bij zo veel clubs op het tweede niveau van Nederland zo groot geweest. NEC is afgehaakt, net zoals Almere City en Cambuur. Roda JC klimt langzaam uit het dal, Sparta en Go Ahead hebben al bovenaan gestaan, maar FC Den Bosch en FC Twente staan op dit moment op plaats 1 en 2. Welke kampioenskandidaat heeft de beste statistieken?