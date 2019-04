Zverev laat zich in Barcelona verrassen door Jarry

LIVE | Heracles speelt in Alkmaar met jubileren­de Breukers

18:57 ALKMAAR - Heracles Almelo speelt dinsdagavond de lastige uitwedstrijd bij AZ. De ploeg van trainer Frank Wormuth is bij een zege in Alkmaar dichtbij plaatsing voor de play-offs. Tevens houdt de ploeg dan hoop op een historische klassering. Volg ons liveblog en blijf volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het duel in Alkmaar.