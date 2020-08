Zverev met tegenzin naar US Open: ‘Een beetje gek, dit is niet de juiste tijd’

De Duitser heeft echter nog niet overwogen om af te zeggen voor het eerste grandslamtoernooi na de coronapauze. ,,Het is een beetje gek nu in New York te gaan tennissen”, zei Zverev bij een demonstratietoernooi in Zuid-Frankrijk. “Ik zou er voor kiezen de US Open niet door te laten gaan en eerst maar eens in Europa te gaan tennissen.”