Zverev pakt vierde masterstitel en wint in Madrid voor tweede keer

Het lukte Zverev in 2018 ook al een keer. Toen versloeg de Duitse nummer 6 van de wereld de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale. Een herhaling van die finale werd het niet in Madrid, want in de halve finale kwamen beide tennissers elkaar al tegen (6-3, 6-4). In de kwartfinale versloeg Zverev ook al gravelspecialist en vijfvoudig winnaar Rafael Nadal.



De als vijfde geplaatste Zverev trof in de Italiaanse nummer acht van de plaatsingslijst een speler in vorm. Berrettini, voor het eerst in een mastersfinale, won twee weken geleden al het toernooi van Belgrado. De eerste set leidde na een break van beide spelers tot een tiebreak. Daarin nam de Italiaan een 5-0-voorsprong. Zverev knokte zich echter terug tot 6-6, maar moest na een dubbele fout de setwinst toch laten aan Berrettini met 10-8.