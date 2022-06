Zverev spreekt na opgave tegen Nadal van ‘zeer ernstige enkelblessure’

Rafael Nadal blijft verbazen: ‘Die mentale weerbaar­heid zie je eigenlijk nergens terug’

Hij is nog steeds de koning van Roland Garros. Rafael Nadal (35), vrijdag in de halve finale tegen Alexander Zverev, gaat voor zijn veertiende titel in Parijs na weer een adembenemende kwartfinale tegen Novak Djokovic. Over de man die blijft verbazen.

2 juni