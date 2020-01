Zware dag voor Bornse Pol in Dakar

Volgens de organisatie van de rally in Saoedi-Arabië heeft Pol lang stilgestaan bij de gevallen Edwin Straver. Een dag eerder liet Pol weten dat ze ‘hier en daar wat pijntjes’ begon te voelen. Woensdag was ze nog hard ten val gekomen, waarbij ze een kapotte lip en mond opliep, alsmede een spierscheuring in haar bovenbeen. Pol maakte zich zorgen of ze de overige etappes nog wel af zou kunnen leggen.

De elfde etappe was het einde van Straver in de Dakar Rally. De coureur uit het Brabantse Rijswijk moest opgeven na een zware crash. De aard van zijn verwondigen is nog niet bekend.

