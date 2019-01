Zware Dakardag voor motorrijdster Pol uit Borne

Na twee ritten in de zandwoestijn van Peru waarover Mirjam Pol dik tevreden was, volgde in de derde etappe van de 41ste Dakar Rally een zware dag. De Bornse deelneemster, tweede in het vrouwenklassement, kijkt er als volgt op terug: „Vannacht heb ik deze dag eigenlijk al verloren, ik heb zo slecht geslapen. Ik was er vandaag niet bij, leek wel. Ik heb vastgezeten, ben omgevallen, verkeerd gereden en kon een waypoint niet vinden (maar daar waren er meer van, die één bepaald waypoint niet konden vinden). Mijn motor deed dingen die ik helemaal niet wilde en ineens reden we in een dikke mist. Gewoon een verschrikkelijke K@$#dag!”