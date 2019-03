Zware val Van der Poel in finale Nokere Koerse, Bol bezorgt Sunweb eerste winst

De 23-jarige Nederlander bezorgde zijn ploeg Sunweb de eerste winst van het seizoen. Achter Bol sprintte de Duitser Pascal Ackermann naar plek 2. Jasper Philipsen uit België werd derde. Fabio Jakobsen, de winnaar van vorig jaar, liet Nokere Koerse dit keer aan zich voorbijgaan.



Mathieu van der Poel was een paar honderd meter voor de finish een van de slachtoffers van een massale valpartij. Sunweb-renner Max Walscheid liet zich midden in het peloton terugzakken nadat hij de sprint aantrok voor Bol. Hij werd daarbij over het hoofd gezien met een enorme crash tot gevolg.



Van der Poel lag minutenlang met zijn arm voor het gezicht op de kasseien. Het medische personeel legde de ongelukkige kopman van Corendon-Circus, die wel aanspreekbaar was, op een brancard waarna hij door een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de ernst van de kwetsuur is nog niets bekend.



Van der Poel, wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg, maakte in februari zijn eerste kilometers op de weg in de ronde van Antalya waar hij de eerste rit won.