Aantal aangiften over frauduleuze webwinkels dit jaar bijna verdubbeld

Playstation 5

Vooral bij duurdere producten, zoals Apple-hardware en spelcomputers, verwacht de politie frauduleuze praktijken. Daarbij noemt Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, specifiek de PlayStation 5. In een gesprek met NOS Radio 1 zegt hij: ,,We zien dat de PlayStation 5 wordt aangeboden door websites, waarvan we het vermoeden hebben dat die het product niet kunnen leveren.” Hij noemt een voorbeeld van een site waar voor 200.000 euro aan Playstation 5-bestellingen is gedaan, en waarvan wordt vermoedt dat de leveringen nooit gaan plaatsvinden.



Die vermoedens zegt Van der Linden mede te baseren op contact met Sony. De PS5-fabrikant zou hebben aangegeven dat bij de eerste levering van vorige week ongeveer 25.000 à 30.000 exemplaren zijn uitgegeven. ,,Die zijn naar de grotere, bekende winkels en webwinkels gegaan in Nederland. Dan is het opmerkelijk dat een relatief jonge website die misschien vier of vijf maanden in de lucht is, de beschikking heeft over honderden van deze PlayStations. Dat kan eigenlijk niet”, aldus Van der Linden.