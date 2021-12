ACM dwingt Apple tot andere betaaleisen datingapps: ‘Misbruik van machtspositie’

Deze coureur gaat van de Formule 2 naar de digitale racecompe­ti­tie

Voordat Max Verstappen in Abu Dhabi de wereld schokte met een race die nog lang in het geheugen staat gegrift, was er nog een andere Nederlander die het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten wist te temmen. Bent Viscaal (22) is F2-coureur en zal binnenkort ook meedoen aan de Le Mans Virtual Series. We spraken hem over zijn aankomende virtuele race, zijn liefde voor games en hoe esports en het echte werk nou verschillen.

18 december