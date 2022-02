Afgekeurde, levensgevaarlijke producten nog gewoon in webshops te koop

VIDEO Kabinet verbiedt nepreviews: ‘valse beoordelin­gen zijn een epidemie op internet’

Het kabinet komt met een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op internet. Consumenten moeten zo beter beschermd worden bij het doen van online aankopen of het boeken van een hotelkamer of reis. Dat is geen symboolpolitiek, zeggen experts.

14 oktober