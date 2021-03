Afpersers willen 7 bitcoins (3 ton) na datalek bij attractieparken

Ruim 1,5 miljoen gegevens van mensen die kaartjes hebben gekocht, hebben door een fout van een medewerker van Ticketcounter maandenlang per ongeluk online gestaan. Het gaat om namen, emailadressen en soms ook bankrekeningnummers van mensen die met iDeal betaalden. ,,Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto’s of creditcardgegevens gelekt”, meldt Diergaarde Blijdorp, een van de slachtoffers, op een speciale website . Directeur Sjoerd Bakker van Ticketcounter bevestigt het datalek. ,,Een medewerker heeft per ongeluk gegevens ergens online neergezet waar dat niet moest. Daardoor waren ze daar maandenlang (van 5 augustus 2020 tot 22 februari 2021 - red.) te vinden.” De gegevens werden daarna te koop aangeboden op het darkweb.

Afpersing

Bakker is niet van plan te gaan betalen. ,,Zeker niet. Daarom treden we er nu ook mee naar buiten. We waarschuwen onze klanten dat dit is gebeurd.” Daarnaast hebben de gegevens al online gestaan, wat het dreigen met openbaar maken minder urgent maakt. ,,Die afperser blijft wel steeds appjes sturen. Hij zegt dat ‘de tijd op is'. In het Engels, dan hè. Hij appt nu weer, maar ik reageer even niet meer.” Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. ,,We hebben al met de afdeling cybercrime in Rotterdam om de tafel gezeten.’’