Afpersers willen 7 bitcoins (3 ton) na datalek bij dierenparken

Bakker is niet van plan te gaan betalen. ,,Zeker niet. Daarom treden we er nu ook mee naar buiten. We waarschuwen onze klanten dat dit is gebeurd.” Daarnaast hebben de gegevens al online gestaan, wat het dreigen met openbaar maken minder urgent maakt. ,,Die afperser blijft wel steeds appjes sturen. Ik reageer nu maar even niet meer.” Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. ,,We hebben al met de afdeling cybercrime in Rotterdam om de tafel gezeten.’’



Ticketcounter heeft nadat ze op het lek werden gewezen direct alles op alles gezet om het te dichten. Dat is inmiddels gebeurd. ‘Daarmee is het lek definitief opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig’, aldus Blijdorp. Apenheul laat weten: ‘We vinden het natuurlijk heel erg vervelend dat dit is gebeurd en bieden hiervoor mede namens onze partner Ticketcounter onze excuses aan.’