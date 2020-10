Al aan de slag met 5G? Deze toestellen kunnen het al een tijdje

5G wordt weer druk besproken momenteel, maar abnormaal is dat niet. Ook over de uitrol van het 4G-netwerk was destijds veel te doen. Waar het allemaal over gaat? Kort samengevat: sneller mobiel internet. Véél sneller. De surfsnelheid zou op 5G 30 procent hoger moeten liggen dan op het huidige snelste netwerk (4,5G).

Een voorbeeld: neem een relatief zware HD-film (high definition) die je wil downloaden in de trein. Via het 4G-netwerk moet je dan 10 à 15 minuten geduld hebben voor je naar je film kan kijken. Op het 5G-netwerk haal je die film in 20 seconden binnen. Goed nieuws op zich, maar het netwerk staat nu nog echt in de kinderschoenen. Zo ontdekte Tweakers dat het 5G dat nu al gebruikt kan worden nog niet optimaal werkt en soms zelfs een 4G-verbinding is. Dat wordt beter in de toekomst, beloven de providers, maar het is wel iets om in 't achterhoofd te houden.

Dit zijn de vier populairste 5G-telefoons

Samsung Galaxy S20+ (€ 844)

Volledig scherm Samsung Galaxy S20+. © Samsung

Technische specificaties : schermdiagonaal 6,7", resolutie 3200x1440, opslagcapaciteit 128GB (uitbreidbaar), refreshrate 120Hz.



Oordeel van de redacteur : De Samsung Galaxy S20+ is een sterk allround toestel in de S-serie. Het is een complete smartphone met een mooi groot scherm met 120Hz-modus, waardoor het zeer vloeiend oogt. De accuduur is een stap vooruit ten opzichte van de S10+, hoewel de 120Hz-modus wel aardig wat accu kost. Het camerasysteem mag er wezen en het ontwerp van de Galaxy S-serie heeft zich inmiddels bewezen, maar het is misschien niet zo spannend meer door een gebrek aan vernieuwing. Deze smartphone laat maar weinig steken vallen.

OnePlus Nord (€ 399)

Volledig scherm OnePlus Nord. © OnePlus

Technische specificaties : schermdiagonaal 6,44", resolutie 2400x1080, opslagcapaciteit 128GB, refreshrate 90Hz.





Oordeel van de redacteur : De bekendste midrange-telefoon met 5G is zonder twijfel de OnePlus Nord. Je kunt het aan de Chinese fabrikant overlaten om een mooi verhaal en een hype te bouwen rond elke nieuwe telefoon. Dat lukte opnieuw met de Nord. Ten opzichte van de andere 5G-telefoons heeft hij een 90Hz-scherm en een dubbele frontcamera. Hij is ook iets duurder.

Motorola Moto G 5G Plus (€ 319)

Volledig scherm Motorola Moto G 5G Plus. © Motorola

Technische specificaties : schermdiagonaal 6,7", resolutie 2520x1080, opslagcapaciteit 64GB (uitbreidbaar), refreshrate 90Hz.





Oordeel van de redacteur : Lenovo heeft besloten om zijn duurste Moto G-telefoon te voorzien van 5G, maar de duurste Moto G kost nog altijd geen vermogen. Voor iets minder dan 350 euro heb je deze telefoon, die het behalve van 5G moet hebben van wat extra functies. Zo is er een menu dat te bereiken is via de vingerafdrukscanner aan de zijkant en zijn er over het algemeen prima specificaties voor deze prijs.

Xiaomi Mi 10 Lite (€ 281)

Volledig scherm Xiaomi Mi 10 Lite. © Xiaomi

Technische specificaties : schermdiagonaal 6,57", resolutie 2340x1080, opslagcapaciteit 64GB, refreshrate 60Hz.





Oordeel van de redacteur : De goedkoopste 5G-telefoon die momenteel verkrijgbaar is, is de Xiaomi Mi 10 Lite. Behalve dat het toestel 5G heeft, is het verder ook concurrerend in deze prijsklasse, met een capabele processor, groot oled-scherm en accu met gemiddelde capaciteit. Kortom: je levert op papier niet veel in ten opzichte van andere telefoons.

