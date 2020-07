Alexander Klöppings Blendle komt in Franse handen

Een dubbel gevoel heeft hij wel bij de overname door Cafeyn, erkent Klöpping in een toelichting op het verrassende nieuws. ,,Blendle is toch mijn kindje, het is vreemd dat nu aan een ander te moeten overdragen.” Het oorspronkelijke plan was bovendien om Europa zelfstandig te veroveren. ,,Als ik echter met mijn pet van Blendle-directeur hiernaar kijk is deze deal voor iedereen veel beter. Onze aandeelhouders staan er ook allemaal achter.”



Dankzij Cafeyn - in Frankrijk regelmatig de Spotify van de journalistiek genoemd - krijgt Blendle beduidend meer groeimogelijkheden,” beklemtoont Klöpping die Blendle in 2014 met Marten Blankensteijn begon. ,,Zij zijn veel beter in distributie, wij in technologie.” De Fransen, die ook actief zijn in oa Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje, krijgen Blendle volledig in handen. Financiële details worden niet bekend gemaakt.

Hoe kwam deze overname tot stand?

,,Vorig jaar leek het ons een geschikt moment om de stap naar het buitenland te wagen, dat is altijd een ambitie geweest. We hebben toen aangeklopt bij een Duitse bank en zij wezen ons op Cafeyn. Hoewel ik hen al heel lang ken, bedienen ze een andere markt. Vandaar dat we niet eerder in contact zijn geraakt.”

Fransen en Hollanders lijken niet altijd de beste match, er zijn grote cultuurverschillen...

,,Dat is het beeld, maar eigenlijk klikte het meteen met Cafeyn. Hun ceo Ari Assuied had bij wijze van spreken mijn oudere, iets zakelijkere broer kunnen zijn. En in de communicatie blijken de Fransen nog directer dan wij. Belangrijker is echter dat onze missies gelijk zijn: zowel Ari als ik willen kwaliteitsjournalistiek overeind te houden in tijden van internet. Zeker jongeren willen geen abonnement meer op één krant nemen. We moeten voorkomen dat Facebook en Google die markt pakken.”

Lees hieronder het volledige interview met Alexander Klöpping over de overname van zijn Blendle ,,Om eerlijk te zijn is mijn Frans is belabberd.”

Volledig scherm Blendle-ceo Alexander Klöpping tijdens de opening van een pop-up-store in winkelcentrum Hoog Catherijne. © anp

Waarom is deze overname goed voor Blendle?

,,Cafeyn is al jaren langer bezig, telt 1,5 miljoen gebruikers en is in veel meer landen actief. Wij kunnen dus veel van hen leren, ze hebben veel meer ervaring met internationale expansie en distributie dan wij. Tegelijk zijn onze algoritmen op basis waarvan we lezers aanbevelingen doen, beter ontwikkeld. Ook hebben wij Blendle Audio, waarbij we artikelen voorlezen. Die technologie wil Cafeyn graag hebben. Ook kan Cafeyn eindelijk de Nederlandse markt op, een lang gekoesterde wens van hen.”

Wat gaan de 80.000 Blendle-abonnee's van de overname merken?

,,Cafeyn heeft 2.500 kranten en magazines in hun catalogus, wij slechts 120. Onze abonnee's kunnen straks kiezen uit veel meer titels, waaronder bijvoorbeeld The Guardian en L’Équipe. Zo kunnen we de verzamelplaats worden van de beste Europese journalistiek. Ook kunnen we nóg meer toffe diensten ontwikkelen.”

Betekent de overname dat je stopt als ceo van Blendle?

,,Ik draag het stokje inderdaad over en neem plaats in de directie van Cafeyn. Wat ik precies ga doen moet zich nog uitkristalliseren, maar zal iets creatiefs zijn. Het huwelijk is zeg maar geregeld, nu moeten de families kennis maken. Voor nu ben ik vooral moe, zo'n overnameproces is enorm gecompliceerd. Dat had ik nooit eerder meegemaakt.”

Verhuis je naar Parijs?

,,Ik geef toe dat het geen onaantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde is dat hun hoofdkantoor in Parijs is gevestigd. Daar zal ik zeker regelmatig heen gaan. Cafeyn heeft echter ook in veel andere landen vestigingen, zoals in Londen. Ook blijft het Blendle-kantoor gewoon in Utrecht...”

Hoe is je Frans eigenlijk?

,,Belabberd om eerlijk te zijn. Ik ga binnenkort een intensieve taalcursus volgen, want in de directiekamer praten ze nu allemaal Frans. Voor mij schakelen ze over op Engels, maar uiteindelijk wil ik gewoon Frans met ze kunnen spreken.”

Volledig scherm Blendle op de iPad. Aanvankelijk kon in de digitale kiosk een tegoed gekocht worden waarmee individuele artikelen uit tal van kranten en tijdschriften konden worden gelezen. Sinds vorig jaar is Blendle overgestapt op een 'all you can eat' abonnementsmodel © ANP