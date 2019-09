‘Als ik met Fifa boos werd, trok mijn vader de internetkabel eruit’

Vroeger speelde hij vaker tegen zijn oudere broer. Of tegen vrienden. ,,M’n broer won een paar jaar geleden zelfs nog weleens van me.’’



Dat was toen. Inmiddels draait elk partijtje Fifa voor veel tegenstanders van Dani Visser (18) uit op een vernedering. Visser is fulltimeprof, hij wordt betaald om voetbalwedstrijden op zijn spelcomputer te spelen.



Fifa is even simpel als aantrekkelijk: je speelt met bestaande teams of met bij elkaar gekochte elftallen van toppers – Ronaldo en Messi – tegen vrienden of onbekenden, samen achter een console of online op afstand. ,,Je kunt telkens maar één speler tegelijk besturen, je moet snel reageren, tactisch sterk staan, weten wanneer je druk moet zetten.’’