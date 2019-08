Als Max Verstappen over het virtuele circuit met deze gigantische monitor

reviewFan van Formule 1? Of houd je gewoon van gigantische beeldschermen in het algemeen? Zoek niet verder. Deze ‘Superwide’ monitor van Samsung is in ieder geval al imposant om te zien. Maar is het z’n prijskaartje van ruim 1200 euro wel waard? Hardware Info ging op onderzoek uit.

Toen we in 2016 een van de eerste ‘superwide’ Samsung reviewden, concludeerden we dat het de ultieme gaming monitor van het moment was. Met zijn over the top 49-inch diagonaal, 32:9 beeldverhouding en 144Hz-weergave bleef er weinig te wensen over. De tijd staat echter niet stil, en we hebben diverse beeldschermen gezien die in bepaalde opzichten de topper van weleer voorbij wisten te streven. Het was tijd voor een opvolger, en dat is de Samsung C49RG90, die iets biedt wat nog niemand anders heeft: een nog betere resolutie gepaard met een supersnelle verversingfrequentie (120hz) wat ervoor zorgt dat het beeld vloeiender wordt.

Samsung leverde met de vorige editie een statement af, en laat met de nieuwe C49RG90 zien dat ‘superwide’ (helaas, de term ultrawide was al vergeven) een segment is dat meer is dan een tijdelijke niche. Werken op een superbreedbeeld monitor is een genoegen, maar spelen is minstens zo fijn.

Volledig scherm Bijna een échte cockpit © Friso Weijers, Hardware Info

Je hebt een stevige videokaart nodig, maar met een kaart van rond de 450 euro kan je er al prima mee uit de voeten. Alle games waar we mee hebben getest ondersteunen de resolutie van het scherm, zij het dat we tijdens het benchmarken meer kuren en crashes ondervonden dan bij ‘standaard’ 16:9-resoluties. De monitor zelf is in vrijwel elk opzicht een verbetering ten opzichte van de voorganger.

Dat wil niet zeggen dat we niets te klagen hebben: het beeldscherm lijkt moeite te hebben met de beeldkwaliteit die de specificaties doen beloven. Daarnaast zijn de horizontale kijkhoeken niet geweldig en is het verbruik (zoals bij elke HDR1000-monitor) behoorlijk hoog. Een kniesoor kan klagen over het feit dat de maximale verversingsfrequentie van 120 Hz lager is dan bij het eerdere model, dat 144 Hz bood. Maar alleen echte kenners zien dat verschil.

Volledig scherm SUPERwide © Hardware Info

Dat gezegd hebbend, de Samsung C49RG90 is maar liefst 250 euro minder duur bij introductie dan zijn voorganger, terwijl hij in vrijwel elk opzicht een betere ervaring biedt - niet alleen als gaming monitor, maar ook voor andere doeleinden. Waar je de C49HG90 eigenlijk vooral en alleen voor games zou kopen, is het nieuwe model ook een uitstekende allrounder, geschikt voor zowel beeldbewerking als andere taken waarvoor veel schermruimte handig is.