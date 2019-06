Amazon aangeklaagd omdat stemassistent ‘stemmen van kinderen opneemt’

In thuisstad Seattle van ‘meest waardevolle bedrijf op aarde’ hebben de ouders van een tienjarig meisje een aanklacht ingediend, in Californië is dat gedaan door de ouders van een achtjarige jongen, meldt de krant Seattle Times.

Volgens de aanklacht in Seattle maakt Amazon van elke gebruiker een ‘stemafdruk’, waarmee Alexa mensen uit elkaar kan houden. Ook stemmen van anderen kunnen opgepikt worden. Zij worden daar niet voor gewaarschuwd en kunnen dat niet weigeren. Het is volgens de klagers zorgwekkend dat Amazon ,,en mogelijk ook regeringen” in staat zijn om het privéleven van kinderen in kaart te brengen.

De ouders die de zaak hebben aangespannen, hopen dat andere ouders zich bij het proces aansluiten. Ze zeggen dat Amazon de wetten van meerdere staten overtreedt. In verschillende Amerikaanse staten mag een persoon niet worden opgenomen zonder dat die daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, ongeacht de leeftijd.

Beluisterd door mensen

Persbureau Bloomberg onthulde in april dat medewerkers van Amazon luisteren naar wat mensen zeggen tegen hun Echo. Dat is de slimme luidspreker van Amazon, die werkt met Alexa. De medewerkers moeten de software leren het taalgebruik van mensen te begrijpen, zodat ze beter kan reageren op vragen en opdrachten.