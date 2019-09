'Amazon test systeem om in winkel af te rekenen met een handpalmscan’

Amazon zou in de Verenigde Staten zijn begonnen met het testen van een betalingssysteem waarbij de klant afrekent met een handpalmscan. Volgens de New York Post moet de technologie in de komende maanden worden geïmplementeerd bij Whole Foods, Amazons supermarktketen.

De New York Post weet van bronnen dicht bij het project, dat de codenaam Orville kreeg, dat Amazon-medewerkers de biometrische technologie aan het testen zijn. Dat zou gebeuren op enkele Amazon-kantoren in New York City, waar handpalmscanners zijn geïnstalleerd op automaten waarbij het personeel onder meer snoeprepen, chips en frisdranken kan aankopen.

Lees ook Op deze school gaan leerlingen hun lunch afrekenen via een handpalmscan Lees meer

De sensoren verschillen volgens de Amerikaanse krant van vingerafdrukscanners doordat geen fysiek contact nodig is. Dankzij ‘computervisie’ en sensoren die diepte registeren, zou het mogelijk zijn om de handpalm vanaf een korte afstand te registreren. Het systeem moet er vooral voor zorgen dat het afrekenen aan de kassa veel sneller verloopt. ,,Terwijl een gewone transactie met de kaart gemiddeld drie à vier seconden in beslag neemt, kan een handpalm in minder dan driehonderd milliseconden worden gescand”, aldus een bron van de krant die bekend is met het project.

In de Whole Foods-supermarkten zou het betalingssysteem begin 2020 beschikbaar komen voor Amazon Prime-klanten, waarbij de handpalmscan aan hun bank- of kredietkaart wordt gekoppeld. De foutmarge van het systeem zou intussen minder dan een tienduizendste van één procent bedragen, maar bronnen van de New York Post melden dat Amazon die marge nog tot een miljoenste van een procent wil reduceren.