André Kuipers neemt scholieren virtueel mee de ruimte in

Het project heet SpaceBuzz. Het is vooral gericht op kinderen in groep 7. De initiatiefnemers hopen dat het ook in andere landen aanslaat.

Ruimtestation

Het is vrijdag zeven jaar geleden dat Kuipers zelf de ruimte in ging. Hij verbleef ongeveer een half jaar in het internationale ruimtestation ISS. In april 2004 was hij al anderhalve week in de ruimte geweest. In totaal bracht hij meer dan tweehonderd dagen door in een baan rond de aarde.