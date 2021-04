Anna Nooshin vindt haar leven niet meer elke dag een vlog waard

miljardenomzet Niet Nintendo, maar deze (onbekende) ontwikke­laar is de grootste ter wereld

4 april TiMi Studios, de maker van populaire videogames zoals Honor of Kings en de mobiele versie van schietspel Call of Duty, heeft in het coronajaar 10 miljard dollar omgezet. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Daarmee zou de game-ontwikkelaar volgens de bronnen het grootste van de wereld zijn.