AP gaat bedrijven voorlichten over gezichtsherkenning

De voorlichting zal vooral worden gegeven in de sectoren waar veel organisaties overwegen gezichtsherkenningscamera’s op te hangen. Dat zijn volgens de AP bedrijven in de detailhandel, beveiliging, sport, entertainment en vervoer. Daarnaast overwegen gemeenten het ook relatief vaak.

Winkels willen gezichtsherkenning gebruiken om mensen die vaker winkeldiefstal plegen op te sporen. Bedrijven in de beveiliging, beurslocaties en pretparken willen de technologie gebruiken voor toegangscontrole. De AP waarschuwt dat bijvoorbeeld in winkels gezichtsherkenning ervoor kan zorgen dat de slijter ziet dat de ene persoon vaker wijn koopt dan de ander. “Dat is niet alleen een onprettig idee, maar ook in strijd met de wet”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. “We begrijpen dat winkeliers winkeldiefstallen willen voorkomen, maar dat mag niet op deze manier.”

De privacywet AVG stelt strikte eisen aan de verwerking van biometrische gegevens, zoals het afnemen van vingerafdrukken, het scannen van irissen en stem- of gezichtsherkenning. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, en volgens de AVG is het gebruiken van biometrische gegevens om iemand te identificeren in beginsel verboden. Daar zijn wel twee uitzonderingen op: het mag als iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, en als er een zwaarwegend algemeen belang is op het gebied van beveiliging of authenticatie - denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van een kerncentrale.