Apple boekt recordresultaten, maar coronavirus stort bedrijf in onzekerheid

De maker van de populairste smartphone ter wereld verdiende bijna 92 miljard dollar in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat is het belangrijkste kwartaal voor Apple, omdat die net op dat moment de nieuwste versies van zijn iPhone op de wereld loslaat. Voor de zoveelste keer bleken die nòg populairder dan verwacht.

In een financieel rapport van een groot bedrijf is ook de vooruitblik belangrijk. Apple verwacht in het eerste trimester van dit jaar ‘63 tot 67 miljard dollar’ binnen te halen. Dat is een record voor die periode van het jaar, maar wat opvalt is hoe vaag die prognose is.