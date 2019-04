Apple en Qualcomm begraven de strijdbijl en sluiten megadeal

Pijnlijke fout: YouTube merkt li­vestreams No­tre-Da­me aan als complotvideo’s 9/11

16 april Een pijnlijke fout van YouTube zorgde ervoor dat live-video's van de brandende kathedraal Notre-Dame in Parijs werden aangemerkt als complotvideo’s over ‘9/11'. De fout zat in een tool die YouTube in het leven riep om nepnieuws te herkennen.