Apple gaat nieuwe Macs aankondigen: dit weten we over de Apple-computers

Apples volgende evenement is nog in nevelen gehuld. De techreus belooft op 8 maart om 19.00 uur Nederlandse tijd nieuwe producten te onthullen, maar hint weinig naar wat er getoond zal worden. Het enige wat het bedrijf biedt is een cryptische slogan op de uitnodiging: ‘Take a peek’.

Tegelijkertijd ligt het nodige al op straat. Ingewijden lekten de komst van een aantal producten dat bijvoorbeeld in de Chinese fabrieken van de techreus is gespot. Hieronder vind je een overzicht van de meest waarschijnlijke onthullingen die door meerdere personen zijn gelekt of bij betrouwbare publicaties aan bod kwamen.

Een nieuwe iPhone SE met 5G

Apple onthulde in september vorig jaar de iPhone 13, en vermoedelijk zal in maart een goedkoper alternatief worden getoond. Deze nieuwe editie van de iPhone SE is gebaseerd op oudere toestellen, maar heeft aan de binnenzijde een moderne, snelle chip, waardoor je voor minder geld alsnog een goede iPhone krijgt.

De techreus verkoopt nu al een iPhone SE met aan de binnenzijde de apparatuur van een iPhone 11. Dit toestel heeft echter nog een ouderwetse thuisknop. Het is mogelijk dat Apple bij de nieuwe SE het ontwerp moderniseert met een randloos scherm en gezichtsherkenning. Daarnaast wordt ondersteuning voor sneller 5G-internet verwacht, die de SE-toestellen op het moment nog niet bieden.

Nieuwe iPad Air

De iPad Air krijgt vermoedelijk ook een update tijdens het Apple-evenement. Daarbij verwachten we geen gigantische veranderingen. De tablet kreeg immers recent al een herontwerp, met een randloos design en ondersteuning voor Apples recentste stylus.

Het betekent dat de nieuwe Air waarschijnlijk vooral een snellere processor bevat. Daarnaast rekenen we op 5G-ondersteuning en een verbeterde camera om mee te videobellen.

Volledig scherm De iPad Air werd in 2020 ook al vernieuwd. © hardware.info

Gekleurde iMac Pro van 27 inch groot

Apple stak zijn iMacs vorig jaar in een nieuw jasje met een ontwerp dat in meerdere kleuren wordt verkocht. Het leek een verwijzing naar de klassieke iMacs die eind jaren 90 en begin jaren 00 in allerlei zuurstokkleuren werden verkocht.

Maar die nieuwe iMac van vorig jaar werd alleen met een scherm van 24 inch verkocht. Wie een 27 inch display wilde, zoals die er bij oude iMacs wel was, kwam van een koude kermis thuis. Daar lijkt het techbedrijf op korte termijn verandering in te brengen: volgens ingewijden krijgt de nieuwe iMac een scherm van 27 inch groot.

Dit nieuwe model is volgens Apple geen gewone iMac, maar een iMac Pro: een naam die het techbedrijf eerder gebruikte voor krachtigere varianten van zijn computer. Het doet vermoeden dat hij ook duurder zal worden dan we vorig jaar bij de 24 inch iMac zagen. Het apparaat zou een contrastrijk miniledscherm en de processor uit recente MacBooks krijgen.

Volledig scherm Vermoedelijk lijkt de 27 inch iMac Pro op de iMacs die vorig jaar werden uitgebracht. © EPA

Misschien ook een nieuwe MacBook Pro met M2-chip

Hoewel de meeste berichten wijzen op de komst van een nieuwe iMac Pro, wordt er ook gesproken over een nieuw model van de MacBook Pro. Dat lijkt wat snel na de laptop die in november vorig jaar werd gepresenteerd, maar het gerucht komt van dezelfde bron die het herontwerp van die vorige MacBook correct voorspelde.

De nieuwe MacBook zou een compleet nieuwe processor genaamd de M2 krijgen. Dat zou hem niet alleen krachtiger maken dan de huidige MacBooks, hij zou dan ook de hierboven benoemde iMac Pro meteen voorbijschieten. Deze laptop zou in maart al onthuld kunnen worden, al ontbreken verdere details.

