Apple iPad Pro: Uitstekende tablet met enorm prijskaartje

ReviewDe iPad Pro is een raar apparaat. Aan de ene kant is er weinig concurrentie, aan de andere kant is er concurrentie te over. En ook met een prijskaartje tussen de 1.500 en 2.500 (!) euro wordt het echt te gortig, meldt Tweakers.net in de recensie van het nieuwe Apple-product.

De iPad Pro is een uitstekende tablet. Hij heeft een mooi scherm met vloeiende software, veel apps, goed geluid, prima accuduur en met Face ID een goede oplossing voor biometrische authenticatie. De grootste concurrent is de goedkopere iPad van dit jaar. Die biedt veel minder, maar kost ook veel minder. Wie simpelweg een tablet wil die bijna hetzelfde kan en wie niet te veel geld wil uitgeven, heeft aan de reguliere iPad meer dan genoeg. Die is ook compatibel met de Pencil, als je graag tekent.

In het kort + Mooi scherm

+ Usb-c-aansluiting

+ Groot aanbod van apps

+ Goede luidsprekers - Prijzig

- Beperktheid van iOS bij laptopvervanging

- Opladen met standaardlader duurt lang Cijfer: 7,5 Dat maakt van de iPad Pro als tablet een nicheproduct. Als je specifieke toepassingen hebt ervoor en dat je veel geld waard is, kan deze tablet zeker de beste keuze zijn, maar dat is zeker niet voor iedereen zo. De doelgroep zou veel groter zijn als de iPad als laptop een goede keuze was geweest, zoals de Microsoft Surface-apparaten dat kunnen zijn.

Beperkingen

Laat je niet afleiden door alle mooie resultaten van de hardware en software: als laptop is de iPad beperkt. Dat komt niet door de hardware; het Smart Keyboard werkt prima, maar iOS is nog niet klaar om een laptop aan te sturen. Je hebt geen cursor; een trackpad of muis als input is dus uitgesloten. Alles wat je wilt aanwijzen, moet met je vinger, en dat is met een aangesloten dock best ongemakkelijk en onhandig. De mobiele versie van Safari komt ook tekort ten opzichte van desktopbrowsers.

De usb-c-aansluiting brengt weliswaar de veelzijdigheid van een computer dichterbij, maar kent nog altijd beperkingen. Het is maar afwachten wat en hoe iets werkt, en het overzetten van bestanden van en naar externe opslag kan in elk geval niet. Overal zijn work-arounds voor, die in mindere of meerdere mate werken, maar je bent dan je eigen gedrag aan het aanpassen aan de iPad, in plaats van dat de iPad zich aan jou aanpast.

Gigantisch duur

Dan komen we op een groot struikelblok: de prijs. Je hebt de kleine voor 899 euro en dat is op zich al duur. Het toetsenbord kost 230 euro en de stylus 130 euro. Voor ongeveer 1260 euro heb je dus de volledige set en voor dat geld kun je een high-end laptop kopen van elk ander merk. Voor de geteste 12,9"-variant ben je minimaal 1119 euro kwijt, inclusief stylus en toetsenbord komt dat op 1480 euro. Leg iets bij en je hebt een gloednieuwe MacBook Pro, terwijl je met Windows de keuze hebt uit veel high-end modellen. De duurste versie met 1TB opslag en 6GB geheugen met toetsenbord en pen kost richting 2500 euro.

De iPad Pro van 2018 is een indrukwekkend apparaat. Hij heeft een uitstekend scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een krachtige soc, die soepel draaien van alle software mogelijk maakt. Apple heeft de Lightning-poort verwisseld voor usb-c; dat maakt hem veelzijdig. Als tablet kent de iPad Pro zijn gelijke niet, maar hij is wel duur, bijna even duur als een laptop. Hij kan niet echt dienen als laptopvervanging voor veel mensen, want daarvoor is iOS te beperkt. Als je precies weet wat voor jou de meerwaarde is, dan kan de iPad Pro de moeite waard zijn. Als je gewoon een tablet zoekt om leuk te browsen en te mailen, dan is de reguliere iPad, door zijn veel lagere prijs, de betere optie.