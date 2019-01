'Apple komt in april met concurrent voor Netflix’

Apple start mogelijk al in april met een eigen videostreamingdienst. Het bedrijf legt de laatste hand aan een nieuwe tv-app die het mogelijk maakt om je te abonneren op de service. Dit meldt The Information op basis van meerdere bronnen.

Eerder meldde Bloomberg al dat Apple ‘ergens in 2019' met een eigen betaalde streamingdienst zou beginnen naar het voorbeeld van concurrent Amazon. Volgens The Information, die zich verdiepte in de recente ontwikkelingen rondom videodiensten, gaat de dienst midden april van start. Apple zou de aanbieders van films en series intussen verzocht hebben om ruim voor die tijd de nodige maatregelen te treffen. The Information baseert zich in het artikel op drie bronnen die nauw betrokken zijn bij Apples videodienst.

Apple zou de nieuwe streamingdienst in 2019 in meer dan honderd landen willen uitrollen. Wanneer Nederland en België precies aan de beurt zijn is nog niet duidelijk. Het gerucht gaat dat Apple zijn eigen series gratis gaat aanbieden via de tv-app. Content van spelers als HBO zal betaald zijn, maar over de abonnementskosten is nog niets bekend.

Het is ook niet bekend welke content beschikbaar is op het platform. Veel films zijn - terwijl ze nog in de bioscoop draaien - al te koop of te huur via Apple's iTunes. Of die films ook via het platform te bekijken zijn is nog niet bekend.