Apple kondigt vier modellen van iPhone 12 en andere producten aan: bekijk ze hier

De iPhones ondersteunen 5G en hebben een verbeterde processor. Ook het uiterlijk is ietwat veranderd. De telefoons zijn rechthoekiger en grijpen terug naar het design van de iPhone 4. Ook is de constructie en het glas verbeterd, waardoor de apparaten volgens Apple beter tegen schade bestand zijn. Daarnaast zijn ze uitgerust met de nieuwe A14 Bionic-chip, die nog sneller is. Ook zit er een magneet aan de achterkant, waar bijvoorbeeld een portemonnee aan vast te klikken is.

De ‘goedkopere’ iPhone 12 en iPhone 12 Mini hebben twee cameralenzen, krijgen een oled-scherm en ondersteunen ook 5G. Daarnaast krijgen ze de A14 Bionic-chip. De iPhone 12 Mini is een van de kleinste telefoons op de markt en wordt in Amerika voor 699 dollar verkocht. De iPhone 12 kost daar 799 dollar.

HomePod Mini

HomePod-speakers krijgen een nieuwe Intercom-functie, waarmee gebruikers kunnen communiceren via de speakers als ze er meerdere in huis hebben. Intercom-berichten worden ook op verbonden iPhones, iPads en Apple Watches getoond. Op die apparaten worden de berichten echter niet direct afgespeeld, dat gebeurt wel op de HomePod mini.

De HomePod mini is Apples tweede slimme speaker. De oorspronkelijke HomePod werd in 2017 geïntroduceerd. Het oude model, dat ruim driehonderd euro kost blijft in het assortiment. De HomePod mini verschijnt in de VS voor 99 dollar. Op het moment van schrijven staat de kleine speaker nog niet op de Nederlandse Apple-website.