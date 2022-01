Apple Maps ontpopt zich als geduchte concurrent van Google Maps

Er was een tijd dat Apple Maps- in het Nederlands te vinden als ‘Kaarten’ - nog niet in de schaduw mocht staan van Google Maps. Het was zeker in de begindagen een lachertje onder de navigatie-apps. In 2012 was de introductie van Apple Kaarten geen succes: de app was buggy, kende onvolledige informatie én weinig functies.

De afgelopen jaren heeft Apple hard aan haar eigen software gewerkt en inmiddels behoort Maps tot de top van de navigatiesoftware die je nauwkeurig van A naar B brengen. We zetten op een rij wat de navigatie-app nu een best aardige optie maakt.

Apple Maps is aantrekkelijk

Om te beginnen ziet Apple Maps er erg aantrekkelijk uit. De vormgeving is wat cleaner en rustiger en voelt, zeker als je al bekend bent met de Apple-manier van zaken weergeven, als een warm bad. Apple gebuikt ook de stemmen van Siri tijdens het navigeren, wat vertrouwd aanvoelt.

Voor sommige grote steden heeft Apple Maps de functie Flyover, waarmee je als het ware als een adelaar over de stad vliegt. Je typt de naam van een ondersteunde stad in het zoekveld, zoals bijvoorbeeld New York City, Parijs, Londen, Florence of Tokio, en vervolgens op de Flyover-knop om de stad vanuit de lucht te ervaren. Door je telefoon te bewegen of over het scherm te vegen, kun je jezelf verplaatsen, en je kunt in- en uit te zoomen. Druk op ‘Start Tour’ om een automatische tour door de stad te maken.

Fietsen in buitenlandse steden

Voor fietsen in buitenlandse steden heeft Apple ook een handige functie: als het scherm van je telefoon uitvalt, wordt Apple Maps automatisch wakker vóór de volgende afslag.

Helaas laat de Nederlandse versie het hier afweten: als je een route in een Nederlandse stad zoekt, of bijvoorbeeld van Zaandam naar Amsterdam op de fiets wilt, zegt Apple Maps dat er geen fietsroutes beschikbaar zijn. Een beetje mal voor een fietsland als Nederland.

Privacyvriendelijke app

Privacy blijft een heet hangijzer en hierbij heeft Apple een voordeel. In de regel kunnen we stellen dat Apple meer aandacht aan privacy besteedt dan Google. De meeste gegevens, navigatie en routebeschrijvingen van Kaarten staan op je apparaat, niet in de cloud. Bovendien verwijst de kaartinformatie die je opzoekt niet naar je Apple ID.

Gegevens die door Kaarten worden verzameld - zoektermen, navigatieroutes en verkeersinformatie - zijn gekoppeld aan willekeurige id’s die steeds opnieuw worden ingesteld. Dit proces noemt Apple ‘fuzzing’: het converteert specifieke locaties van jouw zoekopdracht na 24 uur naar onnauwkeurige locaties. De app houdt geen geschiedenis bij van wat je zoekt of waar je bent geweest. Bij Google kun je overigens met behulp van de welbekende incognitomodus je locatie en zoekopdrachten tot op zekere hoogte privé houden.

Voordelen van Google Maps

Google Maps kent wereldwijd veel meer gebruikers dan Apple Maps – maar liefst meer dan 1 miljard versus tientallen miljoenen – dus de real time data die Google gebruikt voor gegevens in haar app is een stuk groter en accurater. Kleinere winkels, real time files en nagenoeg onzichtbare gehuchten in het binnenland van Frankrijk? Google Maps is vaak nauwkeuriger en sneller.

Daarnaast heeft Google Maps het voordeel dat je als gebruiker kaarten kunt downloaden voor offline gebruik. Erg handig als je in de bergen navigeert of elders waar je bereik slecht is.

