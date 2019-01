Apple negeerde melding van vrouw die afluisterfunctie in Facetime ontdekte

Rompslomp

Een week later ondernam Apple wel snel actie toen de bug op de website 9to5Mac verscheen op basis van informatie van een ontwikkelaar. Groepsbellen via Facetime is tijdelijk offline en Apple heeft een oplossing beloofd die later deze week moet uitkomen. Apple heeft nog niet gereageerd op het verhaal van de vrouw, die haar relaas onder meer doet in The New York Times. Een lokale tv-zender interviewde de tiener over het ontdekken van de bug.