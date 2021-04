Apple onthult flinterdunne iMac in zeven verschillende kleuren

Apple heeft tijdens een presentatie zijn iMac-computer compleet in het nieuw gestoken. De vernieuwde variant is flinterdun en verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren.

Het is voor het eerst in jaren dat de iMac op zo’n manier is vernieuwd - de computer had lange tijd ongeveer hetzelfde uiterlijk. De nieuwe, dunne behuizing doet denken aan recente iPads die ook een vrij compact formaat hadden.

Apple-chip

De nieuwe desktopcomputer draait op een M1-processor die Apple zelf heeft ontworpen. Dat is nogal een stap: de techreus was lange tijd afhankelijk van Intel voor computerchips. Eind vorig jaar stapte de MacBook ook al over naar M1.

,,Op de achtergrond is de overstap naar de eigen processor van Apple een ware aardverschuiving, maar Apple doet er alles aan om gebruikers daar niet mee lastig te vallen”, vertelt Tweakers-redacteur Arnoud Wokke. ,,De bedoeling is dat alle apps gewoon snel draaien op de nieuwe computers.”

,,Met de nieuwe iMac zie je wel verschil met de oude in het ontwerp. Omdat de processor van Apple kleiner is en minder koeling nodig heeft, is hij volgens Apple dunner. Dat ze een statement willen maken, zie je aan de felle kleuren. Afgelopen jaren waren alle iMacs saai grijs. De kleuren van de iMacs doen een beetje denken aan die van de eerste iMac uit 1998.”

De M1 is qua achterliggende technologie vergelijkbaar met chips in bijvoorbeeld de iPhone en iPad. Hierdoor is het ook mogelijk om apps en games gemaakt voor iOS op de Mac af te spelen.

Volledig scherm iMac (2021) © Apple

Groter scherm

De dunnere rand maakt het mogelijk een iets groter scherm in de iMac te stoppen: 24 inch, in plaats van de gebruikelijke 21,5 inch. De grotere iMacs hebben echter nog geen herontwerp gekregen.

De vernieuwde iMac kost je minstens 1.449 euro. Hij is vanaf 30 april te bestellen.

Nieuwe iPad Pro

De iPad Pro kreeg ook een nieuw model, waarmee de tablet ook naar de krachtigere M1-chip is overgestapt. Het betekent dat de iPad zich kan meten met de computers van hetzelfde bedrijf. De tablet is voortaan met maximaal 2 terabyte opslag verkrijgbaar.

Het grotere 12,9 inch-model van de tablet is bovendien voorzien van een speciaal miniledscherm, dat moet zorgen voor hoger contrast en mooiere kleuren. ,,De iPad met miniledscherm is een iPad Pro”, benadrukt Wokke. ,,Dat is geen tablet die bedoeld is om op de bank een beetje te surfen en filmpjes te kijken, maar voor mensen die het uiterste uit hun tablet willen halen met bijvoorbeeld een pen, toetsenbord en muis.”

Volledig scherm iPad Pro (2021) © Apple

,,Voor hen kan het de meerprijs zeker waard zijn, maar veruit de meeste mensen zoeken een tablet voor mailen en spelletjes. Voor hen is een iPad Pro een dure grap.”

Apple verkoopt de nieuwe iPad Pro vanaf 899 euro in Nederland. De 12,9 inch-variant gaat voor 1069 euro over de toonbank.

Volledig scherm Apple TV (2021) © Apple

AirTags en Apple TV

Apple onthulde ook de AirTags: kleine apparaatjes van 35 euro per stuk voor aan bijvoorbeeld je sleutelbos. Een iPhone kan vervolgens met een pijl laten zien waar je die hebt gelaten.

De Apple TV is vernieuwd met een krachtigere processor en geavanceerdere afstandsbediening. Hierbij is het mogelijk het beeld af te stemmen op je kamer met behulp van een iPhone-camera. De nieuwe mediaspeler wordt vanaf 199 euro verkocht.

