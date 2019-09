Apple's paradepaardje iPhone 11 Pro is weer prachtig, maar mist innovatie

Het lijkt wat tegen te vallen. En dat was eigenlijk ook de verwachting. Ondanks het strikte beleid van Apple rondom nieuwe lanceringen was het een en ander al uitgelekt. Zo wisten we al dat de nieuwe smartphones waarschijnlijk geen 5G-ondersteuning zouden krijgen, nog steeds gebruikmaken van de verouderde Lightning-aansluiting en ook andere – bij de vooral Aziatische concurrentie wél gebruikte – snufjes zouden overslaan.



Bij het evenement op Apple Park (na het afschudden van hordes Apple-medewerkers die elke journalist uitbundig welkom heten) werd duidelijk dat die gelekte informatie grotendeels waar is. Het nieuwe apparaat heeft vooral een opwaardering gekregen in de vorm van de camera. Die heeft nu drie lenzen en een groothoeklens. Ook is er de optie om slow motion-selfies te maken, door Apple bestempeld als ‘slofies’. De behuizing is grotendeels dezelfde. Alleen het zogenoemde camera-eiland en het appeltje aan de achterkant kregen een facelift.



Over de show: die zat zoals altijd goed in elkaar. Opperbaas Tim Cook stond in gympies en een linnen broek ontspannen te vertellen over zijn bedrijf. Echte verrassingen waren er niet. Klapvee was er wel. Geen ‘one more thing’ deze keer - en dat heeft een reden.