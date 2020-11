Baby Shark nieuwe best bekeken video op YouTube

‘Er is maar één supersprea­der nodig om een lawine van complotten te laten voortdende­ren’

15 oktober Coen van de Ven is journalist bij de Groene Amsterdammer en onderzocht hoe complottheorieen zich verspreiden online. Waar dit vroeger vooral via Twitter gebeurde, ziet hij sinds corona dat dit ook vaak via Instagram plaatsvindt en dan met name onder vrouwen. In de podcast legt hij uit hoe hij samen met collega Rosa van Gool en de Utrecht Data School te werk ging.