Bang dat er een virus op je telefoon staat? Zo weet je het zeker

Een virus of malware op je telefoon is wel het laatste dat je wilt. Zo check je of je smartphone besmet is.

De termen ‘virus’ en ‘malware’ worden vaak door elkaar gebruikt. Malware is een verzamelnaam voor elk type kwaadaardige software, ongeacht hoe deze werkt of wat het kwade doel erachter is. Een virus is een specifiek type malware dat zichzelf vermenigvuldigt door zijn code in andere programma’s in te voegen. In alle gevallen wil je ze niet op je telefoon hebben.

Zo herken je malware

Een aantal zaken verraden dat er malware op je smartphone staat. De meest opvallende zijn pop-upadvertenties die opeens niet meer weggaan. Dus als je plotseling veel advertenties ziet in een specifieke app of zelfs wanneer er geen apps geopend zijn, ben je mogelijk geïnfecteerd met adware. Deze vervelende pop-ups genereren geld uit advertentieklikken of linken naar oplichtingsaanbiedingen. Meestal duiken ze op in agenda’s of e-mail. In alle gevallen moet je niet op de advertenties klikken.

Als de accu van je telefoon van de ene op de andere dag sneller leegloopt, als je smartphone veel trager is geworden en/of je smartphone raakt oververhit, dan is er misschien ook iets aan de hand. Bepaalde malware kan de interne CPU of het laadmechanisme namelijk bewust overbelasten. Is dit echt opvallend, dan moeten er direct alarmbellen bij je afgaan. Wegvallende gesprekken of een slecht wifi-signaal zijn ook tekens aan de wand - al kunnen ze ook gewoon wijzen op een slecht bereik.

Als opeens je smartphone- of aanverwante kosten significant omhoog zijn gegaan, dan bestaat er een kans dat je slachtoffer bent van oplichterij waarbij ongewenste diensten aan je telefoon worden toegevoegd en kosten op je telefoonrekening in rekening worden gebracht. Dit fenomeen staat beter bekend als cramming.

Algemene tips om malware te voorkomen

Download geen vage apps met geen of heel weinig recensies in de app store. Ook schreeuwerige apps die de hemel beloven (iPhones voor 10 euro, geldprijzen et cetera), zijn vaak te mooi om waar te zijn. Wil je een app downloaden die je toch niet vertrouwt, Google de app en kijk wat erover geschreven wordt. En update je smartphone regelmatig. Is er een update beschikbaar? Wacht niet te lang met installeren.

Zo pak je malware aan

Bij een Android-telefoon biedt de veilige modus hulp. Afhankelijk van de fabrikant kunnen de handelingen variëren maar in de regel dien je de aan-/uit-knop ingedrukt te houden en vervolgens lang op ‘Uitschakelen’ te drukken totdat je de optie krijgt om naar de veilige modus te gaan. Dit proces schakelt apps van derden op je telefoon uit, zodat je veilig alles wat ongewoon is kunt inspecteren. Verwijder vervolgens apps waarvan je denkt dat ze geïnfecteerd zijn, en keer terug naar de normale modus om te zien of het probleem is verholpen.

Als dat niet helpt, installeer dan een betrouwbare virusscanner van bekende namen zoals Bitdefender, Kaspersky, Norton en McAfee, die allemaal hun eigen Android-antivirusapps hebben. Geen gratis, vage virusscanners installeren. Dan ben je verder van huis.

Kleinere kans op iPhone

De kans op malware is bij een iPhone overigens wat kleiner dan bij Android-toestellen. Apple keurt iedere app in zijn appwinkel met de hand goed, waardoor het lastig voor cybercriminelen is om foute software naar binnen te smokkelen. Wel zijn er beveiligingslekken die soms misbruikt kunnen worden om je toestel aan te vallen.

Je iPhone opnieuw opstarten kan in sommige gevallen al malware verwijderen. Als het herstarten van je iPhone niet werkt, probeer dan de fabrieksinstellingen te herstellen of een oude reservekopie terug te zetten. Mocht je onbekende apps zien, dan dien je die sowieso te verwijderen. Het wissen van je geschiedenis in Safari kan eveneens helpen om een virus op je iPhone te verwijderen.

