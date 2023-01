Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt

WhatsApp is een begrip in Nederland. De chatapp van Meta is handig, bijna iedereen heeft wel een profiel en het is ook nog eens gratis. Toch is de veiligheid van de dienst nog wel eens in opspraak. Gelukkig zijn er een aantal manieren om je WhatsAppaccount te beveiligen.

De afgelopen jaren heeft WhatsApp steeds meer functies toegevoegd die de veiligheid en privacy van de gebruiker op de eerste plek zet. Afschermen dat je online bent of foto’s die weer verdwijnen zijn daarin kleine, maar goede stappen die meer privacy geven.

De chatapp heeft óók functies om er voor te zorgen dat niet iedereen zomaar bij je account kan. Deze instellen is zo gedaan als je weet waar je moet zoeken.

Tweestapsverificatie aan op je smartphone

De eerste manier om je account beter te beveiligen is door tweestapsverificatie aan te zetten. Via de ‘Instellingen’-knop rechtsboven WhatsApp kom je uit bij een menu waar onder andere het tabje ‘Account’ te vinden is. Wie hierop klikt, ziet al snel de optie ‘Verificatie in twee stappen’ staan.

Zet je dit aan, dan vraagt WhatsApp je voortaan om een speciale pincode als je de app op een ander apparaat installeert. Criminelen moeten dan veel meer moeite moeten doen om in te breken op je account.

Via deze methode heb je twee manieren om de extra verificatie uit te voeren. Eerst is er de speciale zescijferige pincode die je zelf bedenkt. Daarnaast moet je een e-mailadres toevoegen als back-up. Gelukkig hoef je de pincode niet iedere keer dat je WhatsApp opstart in te voeren.

Vingerafdrukvergrendeling om WhatsApp te beveiligen

Dat is wel het geval als je kiest voor de volgende stap om je WhatsApp beter te beveiligen: vingerafdrukvergrendeling. Wie deze functie instelt, moet na een bepaalde periode (onmiddellijk, na één minuut of na een half uurtje) zijn vingerafdruk gebruiken om in te loggen op WhatsApp. Op deze manier kan iemand niet zomaar je berichten lezen wanneer je je telefoon ergens hebt laten liggen.

Het is een methode die eigenlijk een extra laag bescherming toevoegt als je bang bent dat de pincodebeveiliging van een normale smartphone te gemakkelijk te kraken is. Als iemand toch toegang krijgt tot je telefoon, kunnen ze zo niet bij je WhatsApp-berichten. De vingerafdruk is immers uniek voor jou en wordt overgenomen uit je smartphone als je deze al ingesteld hebt.

Via de ‘Instellingen’-knop kies je voor ‘Privacy’. Onderaan de lijst staat ‘Vingerafdrukvergrendeling’. Wanneer je dit activeert, krijg je daarna de optie om zelf te kiezen hoe lang het duurt voordat de automatische vergrendeling geactiveerd wordt.

Beveiliging voor WhatsApp in je browser

Tegenwoordig geeft WhatsApp ook de optie om de chatapp gelijktijdig te gebruiken via een laptop of pc. Het zogeheten WhatsApp Web is als applicatie te downloaden, maar werkt ook vanuit de browser zelf.

Laatstgenoemde kan alleen nog wel eens onveilig zijn als je niet direct weer uitlogt. Als je dat wel eens vergeet, is het wellicht handig om de extensie WA Web Plus for WhatsApp te installeren. Deze is gratis te downloaden via de interne winkel van Google Chrome. Met deze extensie worden privacygevoelige gegevens in de webversie van WhatsApp goed verborgen.

Je vindt de beveiligingsinstellingen door op het groene plusje te klikken naast de zoekbalk. Dit brengt je bij de instellingen van de app. Staat dat er niet? Dan vind je WA Web Plus onder het puzzelsymbooltje op dezelfde plek.

Klik op de ‘Privacy’-knop. Kies ‘Enable Lock Screen’. Je kan dan een wachtwoord instellen om je Web WhatsApp-account te vergrendelen. Niemand zonder het wachtwoord kan dan zomaar bij je berichten en als je vergeten bent uit te loggen, hoef je je geen zorgen te maken dat een vreemdeling zich als jou voor gaat doen.

Of je nou vergeetachtig bent of juist gesteld bent op je veiligheid: met deze drie manieren kun je WhatsApp een stuk veiliger maken voor jezelf en je contacten. Je wil natuurlijk niet dat iemand zich als jou voordoet en iemand in je familie oplicht. WhatsAppfraude blijft toenemen en je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

