Banken gaan schade spoofing onder voorwaarden vergoeden

Echtpaar uit Oldenzaal is 20 mille kwijt na spoofing: Zo plundert een wolf in schaapskle­ren je rekening

13 juni OLDENZAAL - De vrouw die hen alarmeerde dat hun bankrekening werd geplunderd, had gelijk. Maar: zij deed dat op dat moment zelf. Pascal, een wolvin in schaapskleren, liet Ben en Maria Tibbe op geraffineerde wijze bijna 20.000 euro overmaken. Het Oldenzaalse echtpaar snapt nog steeds niet hoe ze er zó in konden trappen.