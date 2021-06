Bart is slechtziend, maar kan met dit gadget toch weer goed lezen

Delen per e-mail

Bart Oosterveld (53) is al zijn hele leven slechtziend. Hij ziet alleen met zijn rechteroog en dan slechts beperkt. Daarom heeft hij als hij naar buiten gaat ook altijd een herkenningsstok mee. ,,Ik heb een heel klein gezichtsveld. Het is alsof je door een kokertje kijkt. Ik heb dus weinig overzicht. Zeker in het verkeer moet ik mijn hoofd altijd goed naar links en rechts draaien.”

Hij ziet dus alleen wat er recht voor hem gebeurt en dan ook nog eens niet scherp en alleen van dichtbij. Twee weken lang testte hij de MyEye 2 van OrCam. Het gaat om een apparaat dat op een bril kan worden bevestigd. Er wordt een foto gemaakt van het object waar je naar kijkt. Daarna wordt bijvoorbeeld de tekst uit een boek voorgelezen. Ook helpt het om gezichten te herkennen.

,,Het apparaat paste niet op mijn gewone bril, die pootjes waren te dun. Gelukkig had ik nog een beeldschermbril waar die wel op paste”, vertelt Bart.

Volledig scherm Bart met de MyEye 2 © Bart Oosterveld

Tijdschriften lezen

Hij gebruikte het apparaat onder meer om tijdschriften te lezen. ,,Reguliere apps hebben moeite met pagina’s met een lastige opmaak. Je kunt dan wel een foto van de pagina maken, maar de app weet niet in welke volgorde hij de tekst voor moet lezen. Bij de MyEye hield ik mijn vinger bij de tekst waar het om ging. Er klonk dan een piepje en het juiste stuk werd voorgelezen.”

Het geluid komt uit een luidspreker die ingebouwd zit in het apparaat. ,,Nadeel is dat mensen die dicht bij je zitten mee kunnen luisteren. Je kan echter ook via een oortje luisteren. Dat ging prima, al werd af en toe de Bluetooth-verbinding verbroken.”

Mensen herkennen

Bart werkte tot maart halve dagen. Een probleem op de werkvloer: hij herkent zijn collega’s niet altijd, zeker niet als ze ver weg zijn of niet recht voor hem staan. Het geteste apparaat kan ook gezichten herkennen. ,,Die moet je eerst fotograferen van alle kanten, waarbij je de naam van de gefotografeerde zegt. Als je dan in één ruimte met die persoon bent, zegt die de naam in je oor.”

Ook bij het boodschappen doen was het een uitkomst. Het apparaat kan producten herkennen aan de barcode. In de database staan 60.000 producten, weet Bart. ,,Vooral van A-merken. Dan wordt de naam van het product genoemd. Wel moet je het artikel vaak even draaien zodat de barcode gefotografeerd kan worden. En je kan ook de ingrediëntenlijst voorgelezen krijgen, dat werkt zelfs met de supermarktverlichting goed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onder bepaalde voorwaarden verzekerd

Bart is enthousiast na de test. Hij wil graag een eigen apparaat hebben. ,,Dat ontlast mijn ogen. Kleine dingen mogen wel verbeterd worden. Zo zou je er straatnaamborden en huisnummers mee moeten kunnen lezen, maar dat werkt niet goed. Het mag bijvoorbeeld geen sierletter zijn of een vies bordje. En de accuduur van 2 uur is te kort, dan moet je 40 minuten opladen.”

Een apparaat volgens de fabrikant 3500 tot 4500 euro, afhankelijk van de functies die je erop geïnstalleerd wilt hebben. Je krijgt het als slechtziende of blinde onder bepaalde voorwaarden via de oogarts van de verzekering vergoed. Wel kan het voor blinden moeilijk zijn om het apparaat te gebruiken, weet Bart. ,,Je moet wel weten waar en hoe je bijvoorbeeld het boek of tijdschrift moet houden, zodat een foto gemaakt kan worden. Als je nooit hebt kunnen zien, heb je daar vaak minder gevoel voor.”

iPhone met people detection

Vroeger moesten slechtzienden of blinden het met een witte stok, een blindengeleidehond en brailleletters doen. Dankzij technologie is hun leven veel makkelijker geworden. Zo zijn er luisterboeken, wordt in de bus vaak automatisch de halte genoemd en kwam Apple met de nieuwe iPhone 12 Pro met people detection.

Gebruikers moeten de telefoon voor zich houden. De software detecteert hoe ver een persoon van je vandaan is. Als iemand dichterbij komt, krijg je bij iedere stap een nieuwe afstand door. Ook krijg je een indicatie; is het een kind of volwassene?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederlandse bril

Ook Nederlandse bedrijven doen een duit in het zakje. Eind 2020 lanceerde het Nederlandse Envision de Glasses, een bril die een soortgelijke werking heeft als de MyEye. Je monteert echter geen apparaatje op je eigen bril maar krijgt een bril zonder glazen. Boven het rechteroog zit een klein schermpje gemonteerd.

De Envision Glasses kan gedrukte tekst in bijvoorbeeld boeken, brieven en tijdschriften voorlezen. Ook bij deze bril kun je een foto maken van de tekst, waarna je bijvoorbeeld voor laat lezen welke producten er in de supermarkt staan. Je kan echter geen stukjes tekst op een pagina met meerdere teksten aanwijzen.

Hulplijn bellen

Met wifi kun je contact maken met een contactpersoon, die kan meekijken met wat jij ziet en je assistentie geven. Heb je bijvoorbeeld de stropdas met blokjespatroon of stropdas met driehoekjes uit de kast gehaald voor die belangrijke presentatie? Het apparaat werkt volgens de fabrikant 5 uur op een volle accu-lading.

Ook zijn er verschillende handige apps zoals de Seeing AI-app van Microsoft. Deze app doet ongeveer wat de MyEye doet. Er worden foto’s gemaakt van teksten en die worden voorgelezen. De app slaat ook de gezichten van mensen op, zodat de gebruikers ze kunnen herkennen en een schatting krijgen van hun leeftijd, geslacht en emoties.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.