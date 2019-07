Batterijproblemen? Deze telefoons gaan lang mee door grote accu

Beste koopVoor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone maakt Tweakers al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Ook deze zomer is er een selectie gemaakt van toestellen in vier categorieën. Vandaag: de telefoons met de beste accu.

We kunnen stellen dat er de afgelopen maanden flink wat is gebeurd op smartphonegebied. Zo hoopten we dat een paar van de kandidaten voor deze gids wellicht vouwbaar zouden zijn, maar dat liep helaas anders. Ook gebeurde er het een en ander op het politieke wereldtoneel met grote gevolgen voor een van de grootste smartphonemakers ter wereld (het Chinese Huawei en de strijd met Amerika).

Daarover gesproken: we hebben lang getwijfeld of we Huawei-telefoons kunnen aanraden in deze gids. De toekomst van Android-updates op die toestellen is door alle perikelen immers onzeker. Er waren wel veel ontwikkelingen de afgelopen weken en de Amerikaanse president heeft beloofd dat Huawei weer onderdelen mag inkopen in de VS, maar de exacte uitwerking daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Desondanks gaan we ervan uit dat Android-upgrades weer mogelijk worden en daarom durven we weer Huawei-telefoons te adviseren.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’, ‘de beste accuduur’, ‘de beste’ (waarbij we simpelweg kijken naar de allerbeste eigenschappen) en ‘prijsdalers’ (voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen). Met deze tips kun jij deze zomer genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Motorola Moto G7 Power

Volledig scherm Motorola G7 Power © Hardware.Info

Zoek je de huidige telefoon met de beste accuduur? Dit is hem. Hij gaat in onze browsetest uren langer mee dan de accutopper die Zenfone 6 heet en bijna twee keer zo lang als een gemiddelde smartphone. Dat komt door zijn grote 5000mAh-accu en zuinige, maar weinig krachtige, chip van Qualcomm.

Asus Zenfone 6 Zwart

Volledig scherm ASUS Zenfone © HWI

Vanwege een verloren rechtszaak over een 3g-octrooi tegen Philips is hij niet in Nederland te koop, maar hij lag toch al in ons testlab en de review was al ver gevorderd… De Zenfone 6 van Asus is met enige afstand op het gebied van accuduur de beste hedendaagse, luxere telefoon, mede dankzij de zuinige lcd en de 5000mAh-accu.

Huawei P30 Pro

Volledig scherm © REUTERS

Ook de P30 Pro van Huawei verschijnt in dit rijtje. Hij gaat lang mee op een acculading dankzij de 4200mAh en het zuinige scherm, dat niet zoveel stroom vreet als bijvoorbeeld Huaweis eigen Mate 20 Pro. Dat leidt tot een heel lange accuduur. Hij moet het afleggen tegen de Zenfone 6, maar van de telefoons die je in Nederland makkelijk kunt kopen, is dit de telefoon met beste accuduur die wij in ons testlab hebben gehad en bovendien heeft hij wat ons betreft de beste camera in een smartphone van dit moment.

Apple iPhone XR 64GB Zwart

Volledig scherm © AFP