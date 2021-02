Belastingdienst voldoet pas in 2024 volledig aan privacywet

Wereldwij­de problemen bij berichten­dienst Slack

4 januari De wereldwijde storing bij zakelijke berichtendienst Slack is volgens het bedrijf verholpen. Gebruikers van de dienst, waarvan veel bedrijven gebruikmaken, konden zo’n vijf uur lang geen berichten lezen of helemaal niet inloggen. Het bedrijf zegt dat er nog wel problemen zijn bij enkele ondersteunende diensten zoals de koppeling met kalender-apps en notificaties via e-mail.