België wil corona-app in september landelijk uitbrengen

De Belgische contact-trackingapp gaat met het DP3T-protocol werken. Moykens noemt dit een privacy-geopteerd systeem en zegt dat Duitsland, Nederland en Zwitserland dit systeem ook gebruiken. België gaat specifiek de Duitse app gebruiken en daar een eigen variant van maken. De app moet werken met bluetoothhandshakes en registreren met wie een persoon in contact is geweest. Wanneer iemand positief wordt getest op covid-19, krijgt deze persoon een code die in de app moet worden ingevoerd. Dan krijgen alle mensen die onlangs met de patiënt in contact zijn geweest, een melding. Deze mensen krijgen volgens Moykens alleen een melding dat ze mogelijk in contact zijn gekomen met iemand die het virus heeft, niet wie die persoon is of waar de infectie zou zijn gebeurd.