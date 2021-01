België zet teller met aantal gegeven vaccinaties online

Op de website laatjevaccineren.be staat een ‘vaccinatieteller’. Daarop is te zien hoeveel Vlamingen tot nu toe zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. De cijfers zijn per provincie te bekijken, of zelfs per stad. Het gaat nu om de cijfers van bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra. Dat is op dit moment de groep die als eerste wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Later deze maand volgen ook werknemers van ziekenhuizen. Die data worden dan ook toegevoegd aan de vaccinatieteller.