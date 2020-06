Bereik NL-Alert stijgt naar 90 procent van de Nederlanders

Nog eens zeven ruisonder­druk­ken­de hoofdtele­foons getest: welke moet je in huis halen?

19 juni We hebben al vaker noisecancelling hoofdtelefoons naast elkaar gezet en nader bekeken, en meestal behoren de modellen van Sony en Bose tot de absolute top. Maar er is natuurlijk meer op de markt, en in tijden van (nog even) thuiswerken, kunnen we maar niet vaak genoeg zeggen dat zo’n ruisonderdrukkende hoofdtelefoon goud waard is. We keken dus naar nog meer modellen. Welke moet je hebben?