Besluiteloos? Netflix test shuffle-functie voor films en series

De shufflefunctie wordt sinds juli wereldwijd getest onder een select aantal gebruikers. Wanneer gebruikers op de shuffleknop drukken, speelt Netflix willekeurig een film of serie af waarvan de dienst denkt dat de gebruiker die leuk zal vinden. Dit kan bijvoorbeeld een film of serie zijn die de gebruiker in zijn of haar lijst heeft opgeslagen, of een titel die lijkt op iets wat de gebruiker eerder heeft bekeken.