Betaalbare headsets voor thuis vergaderen én gamen

Headset versus koptelefoon

Traditioneel is het grote verschil tussen een headset en een koptelefoon dat een headset ook een microfoon heeft, vaak ik de vorm van een zogenaamde ‘boom’-microfoon die je zo kan buigen dat hij precies voor je mond zit. Vooral gaming headsets vallen binnen deze categorie. Een koptelefoon biedt vaak een betere geluidskwaliteit en is meer gericht op het luisteren naar muziek of films. Toch zijn zeker draadloze koptelefoons steeds vaker eveneens voorzien van een microfoon, maar dan geplaatst in de oorschelpen.

Toegegeven: een gaming headset is niet de meest modebewuste keuze, maar ze staan meestal wel garant voor een goede weergave van het stemgeluid en een goed algemeen geluid. We bekeken twee varianten: een goedkope headset en eentje uit de middenmoot.

Hoe worden headsets getest?

Hardware Info test hoofdtelefoons en headsets met behulp van een hoogwaardige microfoon, gemonteerd in een ‘testhoofd’, in een geluidsdichte omgeving. We spelen een aantal voorgedefinieerde tonen af via de hoofdtelefoon en analyseren de weergave met behulp van gespecialiseerde software. Op basis daarvan kunnen we de frequentieresponscurve en harmonische vervorming in beeld brengen. Naast de metingen proberen we de koptelefoons natuurlijk ook in de praktijk, tijdens een uitgebreide luistersessie.

De goedkope optie: Plantronics Rig 400

Volledig scherm Plantronics Rig 400. © Hardware Info

Er zijn veel goedkope gaming headsets te koop en helaas kunnen we die vaak niet aanraden. Het komt veel voor dat er goedkope en slechte speakers in de oorschelpen verwerkt zijn, of dat de hoofdband oncomfortabel is en niet stevig in elkaar zit. Een fijne uitzondering op de regel is de Plantronics Rig 400-headset, die je voor rond de 50 euro kunt aanschaffen.

De Plantronics Rig 400 beschikt over een een plastic hoofdband die in drie standen ingesteld kan worden om op je hoofd te passen. De oorschelpen zijn voorzien van stoffen kussentjes en zitten daardoor comfortabel en stevig. Hij kan wel enigszins aan de krappe kant zijn als je een wat groter hoofd hebt. De microfoon kan losgemaakt worden en Plantronics levert een y-splitter bij de headset, zodat hij zowel aangesloten kan worden op computers met een losse audio- en microfoonpoort als op systemen met combi-jacks.

De geluidskwaliteit is voor een headset in deze prijscategorie ongewoon goed. Het geluidsbeeld is relatief vlak, met niet te overdreven bassen en een prima midrange. Hoge tonen komen er wat minder goed uit, maar je kunt niet alles verwachten van een headset die maar zo’n 50 euro kost. De microfoon is helder en vertoont nauwelijks ruis.

Een bonus aan de Plantronics Rig 400 is de meegeleverde coupon voor Dolby Atmos-software. De software voegt ondersteuning voor games en films met Dolby Atmos toe, zodat er een 3D-beeld met een hoofdtelefoon gemaakt kan worden. Helaas zijn er nog maar een handvol pc-games daadwerkelijk in staat om Atmos-geluid te versturen. Vooralsnog vinden we het daarom niet meer dan een leuk extraatje.

De middenklasser: Kingston HyperX Cloud II

Volledig scherm Kingston HyperX Cloud II. © Hardware Info

Wil je gewoon een goede headset voor een prima prijs? Dan is de beste middenklasse headset de beste keuze, waarvoor we proberen onder de 100 euro te blijven. Onze aanrader is de Kingston HyperX Cloud II, een ‘gouwe ouwe’ die al sinds 2015 de populariteitsranking in onze Productvergelijker aanvoert. En dat is niet zonder reden.

Op zijn beurt lijkt de HyperX Cloud II weer behoorlijk op de originele Cloud, die een jaar eerder op de markt kwam. De headset biedt een zeer goed geluid; ook voor het luisteren van muziek kun je hem prima gebruiken. De bassen zijn niet overdreven, maar nog goed aanwezig en ook op hogere frequenties houdt hij zich erg aardig staande. Standaard heeft hij overigens oorkussens van nepleer, maar Kingston levert ook stoffen oorkussens mee. Hiermee klinkt de headset anders, met iets minder bas. Je kunt zelf kiezen wat je prettig vindt.

Ook over de afneembare microfoon zijn we tevreden: hij levert heldere, goed verstaanbare opnames af. Je kunt de HyperX Cloud II rechtstreeks analoog aansluiten, maar er wordt ook een geluidskaart meegeleverd zodat je hem via usb kan aansluiten. De geluidskaart kan bovendien 7.1-kanaals surroundgeluid simuleren en afzonderlijk het volume van de hoofdtelefoon en microfoon aanpassen.