Betekent deze bakkerijrobot het einde van de ambachtelijke bakker?

CESIedere zes minuten een versgebakken brood, dat je vervolgens zelf mag verpakken en meenemen. Dat is de breadbot, een grote machine die vooral bedoeld is voor kleinere supermarkten. Is dit het einde van de ambachtelijke bakker?

Waarschijnlijk niet, maar het is wel gaaf om te zien. Het brood is van deeg tot oven te volgen, zo is te zien op techbeurs CES, waar het apparaat getoond werd. Hoe het werkt? De droge ingrediënten worden gemixt met de natte, daarna rijst het deeg en vervolgens gaat het met een lopende band een oven in. De klant kan uiteindelijk een vers brood uit de vitrine pakken.

Het bedrijf achter de breadbot, de Wilkinson Baking Company, wil het emotionele contact ‘met ‘een van de basisingrediënten van de westerse samenleving’ herstellen. Vooral de theatrale presentatie van het product moet klanten weer naar de winkel lokken. Een showstuk dus, voor supermarkten die het kunnen betalen. Echt functioneel is het niet, want vooral qua volume valt het wat tegen.

Het apparaat - dat deze week getoond wordt tijdens techbeurs CES - kan 235 broden per dag bakken. Dat is niet een bizar hoog volume, maar elk brood duurt ook nog eens zes minuten om te maken. Dat is een langzaam tempo voor een supermarkt. Vooral als je een vergelijking maakt met de bakker, waar er genoeg broden in de schappen liggen. Leuk om te zien, maar of dit de toekomst is? We zullen het zien.

CES

Deze week vindt CES plaats, de grootste techbeurs ter wereld. Traditiegetrouw tonen ’s werelds grote elektronicaproducenten de belangrijkste en allernieuwste snufjes op deze beurs, die wordt gehouden van 8 tot en met 12 januari. Denk aan gigatelevisies met megaresoluties of, sinds een jaar of twee, de auto. In 2018 speelden 4K-televisies en auto’s de hoofdrol. Daarnaast waren er veel gadgets van kleinere bedrijven en start-ups: robots, de smarthome-artikelen et cetera. Vaak komt er niks daadwerkelijk op de markt, maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten.

