Bezoekers Chinese techbeurs gaan met hamer los op kop-van-Trump

De ongebruikelijke kop-van-jut op de Consumer Electronics Show Asia was geopend door het Japanse Soliton Systems. Dat wilde bezoekers in staat stellen te ontstressen door in te slaan op Trump. De Amerikaanse president heeft de woede van veel Chinezen over zich afgeroepen met zijn handelsoorlog tegen Peking.



De actie schoot de organisatoren van de beurs in het verkeerde keelgat. Zij stelden dat deelnemende bedrijven geen ‘aanstootgevende’ presentaties mogen geven en tikten het Japanse bedrijf op de vingers. Dat was niet bereikbaar voor commentaar, maar de beeltenis van Trump was vandaag weggehaald.



Sommige bezoekers vonden juist dat de kraam niet ver genoeg ging. ,,Het zou beter zijn als ik ook mijn handen en voeten zou mogen gebruiken. Ik denk dat de hamer niet bevredigend genoeg is", concludeerde een 31-jarige man eerder deze week. ,,Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n positief beeld van Trump, want hij is nu niet erg vriendelijk tegen China."