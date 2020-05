Bibi is misschien wel de beste TikTok’er van het land: ‘Het gaat allemaal best wel spontaan’

Het is op het oog niet eens zo’n bijzonder filmpje, vindt Bibi Doesburg zelf ook, maar er hebben al wel een kleine 300.000 mensen naar gekeken. Het begint zo: de Eindhovense krijgt een vraag waarom ze nu Bibi Doesburg heet? Vervolgens zegt ze in het filmpje - met een knipoog - dat het een emotioneel verhaal is en haar moeder 19 jaar en een paar maanden geleden van haar beviel én dat haar vader toevallig Doesburg met zijn achternaam heet...

,,De filmpjes die het minste tijd kosten, worden vaak nog het best bekeken”, zegt Doesburg met een lach. Verder maakt ze filmpjes van hoe ze zichzelf opmaakt tot hoe ze kleine pannenkoeken bakt voor Moederdag. Ze zet die filmpjes van maximaal 60 seconden op TikTok, een app die zeer populair is onder jongeren. Dat heeft Doesburg zelf ook gemerkt. Ze begon in november eigenlijk voor de lol met filmpjes maken, ook omdat ze nu een tussenjaar van school heeft. ,,Ik vond het leuk om te doen, nog steeds. Sinds maart begon het best wel te groeien qua volgers. En dacht ik: misschien kan het wel iets meer zijn dan een hobby. Al verdien ik er nog niks mee, hoor.”

Niet te lang nadenken

Doesburg maakt vaak meerdere video’s per dag, vanwege de coronacrisis is het nu lastig om een bijbaantje in de horeca te nemen. En haar taalreis naar Zuid-Afrika ging vanwege datzelfde virus ook al niet door. ,,Ik heb nu dus zeeën van tijd en verveel me. Dus maak ik filmpjes. Vaak komt er iets in mijn hoofd en ga ik dat ook doen. Nee, ik denk er vaak niet te lang over na. Het gaat allemaal best wel spontaan."

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De filmpjes van de 19-jarige Bibi Doesburg uit Eindhoven zijn inmiddels door miljoenen mensen gezien. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Bijna één miljoen mensen hebben haar filmpjes inmiddels leuk gevonden en verder is er miljoenen keren naar gekeken. Doesburg had dat niet verwacht. Maar ze valt dus wel op, ook bij de jury van The Best Social Awards, dat onder meer voor T-Mobile en ING werkt. Ze is een van de vijf genomineerden voor de titel Beste TikTok’er van Nederland. Op 28 mei wordt de uitslag bekend.

Holland Next Top Model