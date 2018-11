Binnenkort 16 (!) camera's op een smartphone?

Met dit Nederland­se apparaatje maak je alles thuis ‘smart’

26 november Koelkastvoorraad checken? Daar is een app voor. Lichten aan als je bijna thuis bent? Daar is ook een app voor. Domotica-oplossingen (smarthome) veroveren huishoudens over de hele wereld. Maar je oude platenspeler is niet 'smart’, en wat dacht je van het koffiezetapparaat dat je dertig jaar geleden kreeg van je oma? Een Amsterdams bedrijf bedacht daar een simpele oplossing voor.