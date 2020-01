Bitcoin kent explosief goed begin van het jaar

Turkije herstelt toegang tot Wikipedia na jarenlange blokkade

15 januari Turkse internetgebruikers kunnen na een jarenlange blokkade weer gebruikmaken van Wikipedia. De rechter in Ankara gaf vandaag opdracht de toegang tot de website te herstellen. Internetgebruikers in de hoofdstad en in Istanboel bevestigden later dat ze de internetencyclopedie weer konden bezoeken.