Bitcoin klimt naar 31.000 dollar, hoogste waarde sinds ruim een jaar

De cryptomunt bitcoin heeft vanmorgen het hoogste niveau bereikt in ruim een jaar. De koers van ’s werelds bekendste cryptomunt wordt gestuwd door speculaties dat er binnenkort een beursgenoteerd fonds komt dat direct gaat investeren in bitcoins. Sinds begin dit jaar is de waarde van de bitcoin al meer dan 80 procent gestegen.